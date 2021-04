Biden annuncia ufficialmente il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Solo gli afghani hanno il diritto e la responsabilità di guidare il loro Paese'. Con queste parole Joe Biden ha annunciato ufficialmente il ritiro delle truppe Usa entro l'11 settembre . Gli Stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Solo gli afghani hanno il diritto e la responsabilità di guidare il loro Paese'. Con queste parole JoehatoilUsa entro l'11 settembre . Gli Stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden annuncia Biden annuncia ufficialmente il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan 'Sono il quarto presidente americano a presiedere una presenza di truppe americane in Afghanistan, non passerò questa responsabilità a un quinto presidente', ha spiegato Biden. Il ritiro dall'...

Biden annuncia il ritiro dall'Afghanistan, la Nato lo segue Biden annuncia il ritiro dall'Afghanistan, la Nato lo segue

Sei giorni di esercitazioni militari cinesi a sud di Taiwan L'esercito cinese terrà esercitazioni militari al largo di Taiwan mentre la delegazione americana «non ufficiale» è in visita da oggi nell'isola avendo in programma anche un incontro con la presidente ...

Gli USA se ne vanno dall'Afghanistan La voce circolava già da ieri e ora è arrivata la conferma: il presidente Joe Biden ha annunciato mercoledì che ritirerà le truppe statunitensi dall’Afghanistan. I circa 2'500 soldati ancora impiegati ...

'Sono il quarto presidente americano a presiedere una presenza di truppe americane in Afghanistan, non passerò questa responsabilità a un quinto presidente', ha spiegato. Il ritiro dall'Afghanistan inizierà il primo maggio.