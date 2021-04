Bergamo, parchi rimessi a nuovo in tre quartieri della città (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre alla novità del Bosco di via Mozart con il percorso avventura, tre sono gli interventi relativi al verde cittadino che vedono in questi giorni la loro conclusione. In particolare, parliamo del Parco Turani di Redona i cui lavori si sono conclusi i primi di aprile; del giardino di via Rosselli di cui si aspetta l’attecchimento del prato per l’apertura a maggio; del giardino di via Trento dove si attende l’attecchimento del prato per la posa conclusiva delle attrezzature ludiche che ne consentirà l’apertura prevedibilmente a giugno. “I lavori che portiamo a compimento in questo periodo rispondono alle linee di mandato che prevedono manutenzioni straordinarie di importante rilevanza in alcuni parchi della città, oltre che manutenzioni ordinarie su tutto il verde cittadino – dichiara l’Assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi – I ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre alla novità del Bosco di via Mozart con il percorso avventura, tre sono gli interventi relativi al verde cittadino che vedono in questi giorni la loro conclusione. In particolare, parliamo del Parco Turani di Redona i cui lavori si sono conclusi i primi di aprile; del giardino di via Rosselli di cui si aspetta l’attecchimento del prato per l’apertura a maggio; del giardino di via Trento dove si attende l’attecchimento del prato per la posa conclusiva delle attrezzature ludiche che ne consentirà l’apertura prevedibilmente a giugno. “I lavori che portiamo a compimento in questo periodo rispondono alle linee di mandato che prevedono manutenzioni straordinarie di importante rilevanza in alcuni, oltre che manutenzioni ordinarie su tutto il verde cittadino – dichiara l’Assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi – I ...

