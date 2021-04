Belotti piace a mezza Europa: il Napoli si è interessato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il calciomercato 2021/22 ritroverà Andrea Belotti protagonista, l’attaccante è seguito da tempo dal Napoli ma piace anche a tantissime squadre europee. La società di Aurelio De Laurentiis ha provato più di un sondaggio con il calciatore ma Cairo ha sempre sparato alto. Il presidente del Torino in passato ha rifiutato cifre enormi per tenersi il calciatore, convinto di poter strappare almeno 100 milioni di euro. Con la crisi economica certe cifre stratosferiche si vedranno molto di meno, lo sa anche Cairo che sta entrando nell’ordine di idee di cedere il calciatore. L’attaccante ha legittimamente voglia di trovare una squadra che possa fargli fare un salto di qualità, piace a mezza Europa ma pure il Napoli si è interessato più volte al giocatore, anche ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il calciomercato 2021/22 ritroverà Andreaprotagonista, l’attaccante è seguito da tempo dalmaanche a tantissime squadre europee. La società di Aurelio De Laurentiis ha provato più di un sondaggio con il calciatore ma Cairo ha sempre sparato alto. Il presidente del Torino in passato ha rifiutato cifre enormi per tenersi il calciatore, convinto di poter strappare almeno 100 milioni di euro. Con la crisi economica certe cifre stratosferiche si vedranno molto di meno, lo sa anche Cairo che sta entrando nell’ordine di idee di cedere il calciatore. L’attaccante ha legittimamente voglia di trovare una squadra che possa fargli fare un salto di qualità,ma pure ilsi èpiù volte al giocatore, anche ...

Advertising

napolipiucom : Belotti piace a mezza Europa: il ... - ilRomanistaweb : ?? Piace Vlahovic, ma se Dzeko va via c’è Belotti (pag 9) ?? Da Cristante a Lopez, domani tornano i titolari (pag 5… - LucarellaAndrea : @ChristianTolve Spero Vlahovic a me belotti non piace , mi sembra il classico attaccante non me ne voglia alla pavo… - 93_Nic : @PBPcalcio @bibi_bnz @Pirichello Anche a me Dusan piace tanto...come fisico, colpi e tecnica in qualche modo ricord… - Zorochan_1 : @Pirichello Concordo. Belotti a 28 anni all prima occasione per salire di piazza va a fare il vice-Ibra? mah.Vlahov… -