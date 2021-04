Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese lascia senza parole: “Per te” (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Belen Rodriguez è alle Maldive con il suo Antonino Spinalbese, lui lascia senza parole con una dolce dedica: “Per te“ Belen Rodriguez e il suo amato Antonino Spinalbese si trovano alle Maldive e, come si può vedere dai diversi scatti sui Instagram, la coppia si sta rilassando molto insieme. Solo poche ore fa, Spinalbese ha Leggi su youmovies (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è alle Maldive con il suo, luicon una dolce dedica: “Per te“e il suo amatosi trovano alle Maldive e, come si può vedere dai diversi scatti sui Instagram, la coppia si sta rilassando molto insieme. Solo poche ore fa,ha

Advertising

marcobelotti14 : Una cosa sulle attrici di #Montalbano: Belen Rodriguez bene, ma Roberta Giarrusso top. - infoitcultura : Belen Rodriguez: le foto che fanno discutere sul web - infoitcultura : Soleil Sorge si consola con un ex di Belen Rodriguez (dopo aver lasciato il fratello Jeremias) - infoitcultura : Isola 14, è flirt tra Soleil Sorge e un (altro) ex di Belen Rodriguez? - infoitcultura : Belen Rodriguez, il look premamam fa il pieno di like: tutti hanno notato quel dettaglio -