“Belen? Ora vi spiego” La super vip a bomba dopo le critiche alla showgirl “Cosa c’è dietro il viaggio alle Maldive”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Uno schiaffo in faccia a noi comuni mortali che dobbiamo combattere contro il Covid. A chiunque farebbe bene un. Ma io non me la prendo con i vip, me la prendo con i politici che fanno leggi così incoerenti e contraddittorie”. Poi una lunga sfilza di commenti dello stesso tenore aveva accompagnato l’inizio della vacanza diRodriguezcon il fidanzato.Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una coppia ormai consolidata. Infatti, hanno deciso di diventare genitori della piccola Luna Marie, che nascerà tra qualche mese. Una sorellina tutta per Santiago, nato dal passato amore trae Stefano De Martino. Ad ospitare la Rodriguez un magnifico resort extra lusso, precisamente sull’isola di Maagau, a 40 minuti ...

Caustica_mente : Quanto si sta ammazzando di lavoro Belen e pure Antonino ex parrucchiere ora fotografo #lavitaindiretta - MaxCi65 : @LuxorSabatini @assurdistan @Turi_000 @capriglia1 @MauroV1968 @alevarone @Donato_pg @CarloCiuffoni @RobertoBurioni… - Emily52041373 : Comunque ora capisco Belen che ha deciso di lasciare Stefano #Amici20 #demartinofuori

spero di tornare sul set', racconta Davide Silvestri. E già cresce la curiosità per capire in ...incinta alle Maldive, l'abitino verde svela le forme come non mai. Ma ecco quanto costa ...Il pancino disi vede bene e non è sfuggito all'attenzione dei fan l'abito verde sfoggiato in post e Storie. È firmato The Andamane e si tratta di un modello con la gonna asimmetrica con le ...Ma se non c’è reato, è chiaro che si possa fare di tutto e Andrea Damante ed Elisa Visari, come anche Antonino e Belen, non stanno di certo facendo nulla di male. Andrea ed Elisa, arrivati oltreoceano ...Belen Rodriguez ed il viaggio alle Maldive per lavoro: bufera sull'argentina, polemiche e risposte anche in studio. "Quanta ipocrisia" ...