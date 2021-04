Belen e Spinalbese, vacanza di lusso alle Maldive: scoppia la polemica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si concedono una meravigliosa e lussuosa vacanza alle Maldive, sui social scoppiano critiche e polemiche L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare la popolazione. L’Italia continua ad… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 aprile 2021)Rodriguez e Antoninosi concedono una meravigliosa e lussuosa, sui socialno critiche e polemiche L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare la popolazione. L’Italia continua ad… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

