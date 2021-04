Beautiful | anticipazioni 18-24 aprile | gli strani tremori di Sally

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tornano lesettimanali die riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 da domenica 18 a sabato 24sarà particolarmente stressata, non solo per essere stata mollata da Wyatt, ma anche per alcunialle mani che la indurranno ad andare dal medico. Cosa starà accadendo alla Spectra?, trame 18-24ha deialle mani Innon accetterà il fatto che Wyatt abbia deciso di mollarla per stare con Flo. La stilista inoltre, si troverà a far fronte a deglimalesseri che la porteranno ad avere deialle mani. Per lei sarà un periodo di grande stress, ...