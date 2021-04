«Basta manoscritti» | il gran rifiuto di Gallimard

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 15 aprile 2021) Certo, fra le conseguenze del Covid-19 questa non è la più grave. Eppure, non è possibile non pensare con comprensione a tutti coloro che, nelle case editrici, si occupano di smistare e vagliare le proposte in arrivo e che negli ultimi mesi si sono visti travolgere dalla massa di parole prodotte dalla forzata clausura della pandemia. Nessuna meraviglia, quindi, che qualcuno abbia detto:. Lo ha fatto pubblicamente, sia pure con il distacco appropriato per lo stile della maison, l’editore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.