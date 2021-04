Basta girarci intorno, subito una Leopolda per fondare il Partito liberaldemocratico (Di mercoledì 14 aprile 2021) A fine ottobre si voterà a Roma, dove con ogni evidenza Carlo Calenda è il candidato ideale, specie di questi tempi, per amministrare la città meno amministrabile d’Italia, forse della storia. Lo sa anche Enrico Letta che però non lo vuole perché Calenda gli scombinerebbe «l’affascinante avventura» con il già sodale di Putin e Trump cui si è promesso sposo non si capisce bene perché; lo sa anche la destra che infatti non trova un candidato all’altezza del compito. «Date un pazzo ai liberali», scriveva sul Mondo Mario Ferrara invocando per l’area laica e riformatrice una guida fuori dagli schemi. Di matti veri, pericolosi, oggi siamo pieni, ma va davvero trovato il modo di dare un pazzo a Roma, soprattutto a Roma, perché solo un pazzo di stampo ferrariano può imbarcarsi in un’impresa ciclopica come quella di fare il sindaco della Capitale e dei suoi cinghiali. Calenda è quel pazzo, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) A fine ottobre si voterà a Roma, dove con ogni evidenza Carlo Calenda è il candidato ideale, specie di questi tempi, per amministrare la città meno amministrabile d’Italia, forse della storia. Lo sa anche Enrico Letta che però non lo vuole perché Calenda gli scombinerebbe «l’affascinante avventura» con il già sodale di Putin e Trump cui si è promesso sposo non si capisce bene perché; lo sa anche la destra che infatti non trova un candidato all’altezza del compito. «Date un pazzo ai liberali», scriveva sul Mondo Mario Ferrara invocando per l’area laica e riformatrice una guida fuori dagli schemi. Di matti veri, pericolosi, oggi siamo pieni, ma va davvero trovato il modo di dare un pazzo a Roma, soprattutto a Roma, perché solo un pazzo di stampo ferrariano può imbarcarsi in un’impresa ciclopica come quella di fare il sindaco della Capitale e dei suoi cinghiali. Calenda è quel pazzo, ...

Advertising

ASAPDAVVV : @boh83617373 è inutile girarci intorno è così e basta e io sono d’accordo - Valerio37057244 : Annullamento dei brevetti per i vaccini e produzione locale ove logisticamente possibile. Tassazione dei grandi ca… - Angelo_P71 : @mirkonicolino Basta applicare la regola del chiaro ed evidente errore, come lozano su chiesa, inutile girarci intorno - GRETA1SGARBO : RT @PazuDaemon: @fdragoni @PierantoniFabio 98% degli italiani sono sani, perché inoculare un farmaco sperimentale se non per creare NUOVI M… - gabryjoy : RT @PazuDaemon: @fdragoni @PierantoniFabio 98% degli italiani sono sani, perché inoculare un farmaco sperimentale se non per creare NUOVI M… -