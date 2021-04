Basta con la babele dei vaccini. Becchetti legge il caso Johnson&Johnson (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’infodemia è ormai grave quasi quanto la pandemia e sta arrivando al parossismo. In questa enorme piazza virtuale in cui tutti parlano, tutti reagiscono e tutti si preoccupano di quanto si dice non riusciamo a mantenere più la razionalità e il senso delle proporzioni. L’ultimo caso della sospensione del vaccino Johnson&Johnson è l’ennesimo clamoroso esempio. Su 6,8 milioni di dosi somministrate si registrano 6 casi di trombosi in donne tra i 18 e i 48 anni, tra i quali un decesso e un caso grave. Il primo ragionamento da fare è quello di ragionare su quello che noi chiamiamo “controfattuale”. Prendiamo 6,8 milioni di persone nello stesso intervallo di tempo. Sicuro che nessuna di queste ha un episodio di trombosi (in Italia si stima ci siano 8,3 casi di trombosi su 10,000 all’anno qui si parla di meno di uno su un milione anche se in un intervallo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’infodemia è ormai grave quasi quanto la pandemia e sta arrivando al parossismo. In questa enorme piazza virtuale in cui tutti parlano, tutti reagiscono e tutti si preoccupano di quanto si dice non riusciamo a mantenere più la razionalità e il senso delle proporzioni. L’ultimodella sospensione del vaccino Johnson&Johnson è l’ennesimo clamoroso esempio. Su 6,8 milioni di dosi somministrate si registrano 6 casi di trombosi in donne tra i 18 e i 48 anni, tra i quali un decesso e ungrave. Il primo ragionamento da fare è quello di ragionare su quello che noi chiamiamo “controfattuale”. Prendiamo 6,8 milioni di persone nello stesso intervallo di tempo. Sicuro che nessuna di queste ha un episodio di trombosi (in Italia si stima ci siano 8,3 casi di trombosi su 10,000 all’anno qui si parla di meno di uno su un milione anche se in un intervallo ...

