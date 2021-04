Basket, Serie A: Brindisi blinda il primo posto, ma Milano non molla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è disputata oggi la ventisettesima giornata della Serie A di Basket. Aspettando il posticipo del 21 aprile tra Virtus Bologna e De’ Longhi Treviso, ecco cosa è successo oggi sui parquet della Serie A. Vince Brindisi e si conferma in vetta al campionato dopo aver espugnato il campo di Pesaro per 62-86. Match che ha visto i pugliesi in vantaggio fin dalle fasi iniziali con Willis protagonista del primo allungo sul 4-12, con 9 punti personali. Due triple di Zanelli e Harrison valgono il 9-25, con Pesaro che nel finale di quarto riduce lo svantaggio sul -12. Non cambia molto la musica nei secondi 10 minuti, anche se i padroni di casa riescono a non far scappare via Brindisi, che comunque mantiene un vantaggio sempre in doppia cifra e va al riposo sul 32-43 per gli ospiti. Prova subito a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è disputata oggi la ventisettesima giornata dellaA di. Aspettando il posticipo del 21 aprile tra Virtus Bologna e De’ Longhi Treviso, ecco cosa è successo oggi sui parquet dellaA. Vincee si conferma in vetta al campionato dopo aver espugnato il campo di Pesaro per 62-86. Match che ha visto i pugliesi in vantaggio fin dalle fasi iniziali con Willis protagonista delallungo sul 4-12, con 9 punti personali. Due triple di Zanelli e Harrison valgono il 9-25, con Pesaro che nel finale di quarto riduce lo svantaggio sul -12. Non cambia molto la musica nei secondi 10 minuti, anche se i padroni di casa riescono a non far scappare via, che comunque mantiene un vantaggio sempre in doppia cifra e va al riposo sul 32-43 per gli ospiti. Prova subito a ...

