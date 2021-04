Basket, Eurolega: i premi economici dopo la stagione regolare. C’è anche l’Olimpia Milano (Di mercoledì 14 aprile 2021) I playoff incombono ma in Eurolega, prima che lo spettacolo abbia inizio, è tempo di primi bilanci e di assegnazione dei premi economici relativi alla stagione 2020/2021. Secondo quanto riportano Roi Cohen e il sito specializzato Basketballevolution.com infatti, ecco di seguito la tabella delle assegnazioni, fra quota sportiva (21%) e diritti TV e marketing (79%). 1. Barcellona 1,5 mln 2. CSKA Mosca 850k 3. Anadolu Efes 750k4. OLIMPIA Milano 650k 5. Bayern Monaco 600k 6. Real Madrid 550k 7. Fenerbahce 500k 8. Zenit San Pietroburgo 450k 9. Valencia 400k 10. Baskonia 350k 11. Zalgiris Kaunas 300k 12. Olympiacos 250k 13. Maccabi Tel Aviv 200k 14. ASVEL Villeurbane 150k Dalla ripartizione sono escluse Alba Berlino, Panathinaikos, Stella Rossa e Khimki Mosca che hanno rispettivamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) I playoff incombono ma in, prima che lo spettacolo abbia inizio, è tempo di primi bilanci e di assegnazione deirelativi alla2020/2021. Secondo quanto riportano Roi Cohen e il sito specializzatoballevolution.com infatti, ecco di seguito la tabella delle assegnazioni, fra quota sportiva (21%) e diritti TV e marketing (79%). 1. Barcellona 1,5 mln 2. CSKA Mosca 850k 3. Anadolu Efes 750k4. OLIMPIA650k 5. Bayern Monaco 600k 6. Real Madrid 550k 7. Fenerbahce 500k 8. Zenit San Pietroburgo 450k 9. Valencia 400k 10. Baskonia 350k 11. Zalgiris Kaunas 300k 12. Olympiacos 250k 13. Maccabi Tel Aviv 200k 14. ASVEL Villeurbane 150k Dalla ripartizione sono escluse Alba Berlino, Panathinaikos, Stella Rossa e Khimki Mosca che hanno rispettivamente ...

