Banche | de Guindos | ' Bad Bank strumento potente ma serve governance adeguata' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - Nella gestione delle problematiche di alcuni istituti "la badè unoper ripulire i bilanci bancari , trasferendo alcuni asset, soprattutto immobiliari, e consentendo di concentrarsi sulle attività: tuttavia, e parlo per l'esperienza personale fatta in Spagna, la sua creazione non è semplice. La badè unoimportante nel processo di ristrutturazione mauna, è un esercizio nel quale bisogna fissare punti fermi". Lo ha sottolineato il vicepresidente della Bce, Luis De, in audizione al parlamento europeo per presentare il rapporto 2020 della Banca Centrale Europea.