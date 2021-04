**Banche: Bce, hanno patrimonio adeguato ma prepararsi a scenari molto gravi** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il settore bancario, nel suo complesso, “dovrebbe disporre di una dotazione patrimoniale adeguata a far fronte alle pressioni indotte dalla pandemia. Allo stesso tempo, le autorità devono essere pronte ad attuare ulteriori misure nel caso si concretizzasse uno scenario molto grave”. Lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo rapporto annuale 2020. Durante lo scorso anno, si legge, “il sostegno di bilancio all’economia reale ha ampiamente protetto le banche dalla realizzazione di perdite. Garantire la protratta efficacia di questo sostegno sarà fondamentale, in quanto le misure adottate in risposta alla crisi del Covd’19 non prevedono un sostegno al settore finanziario”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il settore bancario, nel suo complesso, “dovrebbe disporre di una dotazione patrimoniale adeguata a far fronte alle pressioni indotte dalla pandemia. Allo stesso tempo, le autorità devono essere pronte ad attuare ulteriori misure nel caso si concretizzasse unograve”. Lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo rapporto annuale 2020. Durante lo scorso anno, si legge, “il sostegno di bilancio all’economia reale ha ampiamente protetto le banche dalla realizzazione di perdite. Garantire la protratta efficacia di questo sostegno sarà fondamentale, in quanto le misure adottate in risposta alla crisi del Covd’19 non prevedono un sostegno al settore finanziario”. L'articolo CalcioWeb.

