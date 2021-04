Aztech Forgotten Gods ci trasporta in un affascinante mondo latino-futuristico nel trailer d' annuncio

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è stato appena annunciato all' Indie World Showcase di Nintendo, e uscirà su Nintendo Switch e su tutte le piattaforme alla fine di quest'anno. Le premesse del gioco sembrano molto interessanti: la storia sarà ambientata in un Sud America nel futuro lontano, e prende forte ispirazione dalla cultura Azteca antica. La capitale della civiltà Azteca è una meravigliosa metropoli di pietra, in cui gli dei, ormai visti come una cosa del passato, sono stati come superati nella realtà futuristica in cui è immersa la storia. Quanto alla storia, appunto, lo sviluppatore Lienzo ha rivelato che: "La futura eroina Achtli risveglia inavvertitamente le divinità colossali nascoste sotto la città, che iniziano a distruggere tutto ciò che vedono." Per farvi un'idea più precisa di come sarà il gioco guardate il ...

L'action platformer Aztech Forgotten Gods ci porterà invece tra le divinità azteche, in quel del Messico odierno. L'aspetto accattivante del titolo, assieme ad un'azione frenetica di tutto rispetto, ... Durante l' Indie World Showcase che si è appena concluso, Nintendo ha presentato oltre 20 titoli di sviluppatori indipendenti per Nintendo Switch, tre dei quali saranno disponibili già da oggi. Nel corso del Nintendo Indie World di oggi, Lienzo ha annunciato il gioco d'azione e avventura Aztech: Forgotten Gods. Il titolo sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox ...