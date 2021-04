Aztech Forgotten Gods ci trasporta in un affascinante mondo "latino-futuristico" nel primo trailer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Aztech Forgotten Gods è stato appena annunciato all' Indie World Showcase di Nintendo, e uscirà su Nintendo Switch e su tutte le piattaforme alla fine di quest'anno. Le premesse del gioco sembrano molto interessanti: la storia sarà ambientata in un Sud America nel futuro lontano, e prende forte ispirazione dalla cultura Azteca antica. La capitale della civiltà Azteca è una meravigliosa metropoli di pietra, in cui gli dei, ormai visti come una cosa del passato, sono stati come superati nella realtà futuristica in cui è immersa la storia. Quanto alla storia, appunto, lo sviluppatore Lienzo ha rivelato che: "La futura eroina Achtli risveglia inavvertitamente le divinità colossali nascoste sotto la città, che iniziano a distruggere tutto ciò che vedono." Per farvi un'idea più precisa di come sarà il gioco guardate il ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021)è stato appena annunciato all' Indie World Showcase di Nintendo, e uscirà su Nintendo Switch e su tutte le piattaforme alla fine di quest'anno. Le premesse del gioco sembrano molto interessanti: la storia sarà ambientata in un Sud America nel futuro lontano, e prende forte ispirazione dalla cultura Azteca antica. La capitale della civiltà Azteca è una meravigliosa metropoli di pietra, in cui gli dei, ormai visti come una cosa del passato, sono stati come superati nella realtà futuristica in cui è immersa la storia. Quanto alla storia, appunto, lo sviluppatore Lienzo ha rivelato che: "La futura eroina Achtli risveglia inavvertitamente le divinità colossali nascoste sotto la città, che iniziano a distruggere tutto ciò che vedono." Per farvi un'idea più precisa di come sarà il gioco guardate il ...

