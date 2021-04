Axa con Microsoft per nuova generazione servizi per salute e benessere (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Gruppo Axa annuncia la collaborazione con Microsoft per costruire una piattaforma digitale salute, in grado di offrire un ecosistema salute aperto a tutti. La partnership si baserà sulla portata globale di Axa, sulla sua vasta esperienza in ambito sanitario ed assicurativo, sulle sue competenze tecnologiche e sull'esperienza riconosciuta di Microsoft nel cloud computing e intelligenza artificiale, oltre che sulle sue partnership nel settore salute e con una serie di fornitori terzi. La nuova piattaforma utilizzerà le tecnologie legate a Microsoft Cloud for Healthcare, inclusa l'Api di Azure per Fhir (Fast Healthcare Interoperability Resources), che garantisce la protezione della privacy degli utenti. La nuova piattaforma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Gruppo Axa annuncia la collaborazione conper costruire una piattaforma digitale, in grado di offrire un ecosistemaaperto a tutti. La partnership si baserà sulla portata globale di Axa, sulla sua vasta esperienza in ambito sanitario ed assicurativo, sulle sue competenze tecnologiche e sull'esperienza riconosciuta dinel cloud computing e intelligenza artificiale, oltre che sulle sue partnership nel settoree con una serie di fornitori terzi. Lapiattaforma utilizzerà le tecnologie legate aCloud for Healthcare, inclusa l'Api di Azure per Fhir (Fast Healthcare Interoperability Resources), che garantisce la protezione della privacy degli utenti. Lapiattaforma ...

