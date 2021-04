Avvelenò il marito col cianuro per stare con l’amante: ora ex, l’amante la incastra dopo 2 anni (Di mercoledì 14 aprile 2021) La verità sarebbe emersa dopo che la donna avrebbe deciso denunciare l’ex amante per stalking: questa la miccia che ha fatto scattare nell’uomo la volontà di recarsi dagli inquirenti per raccontare cosa sarebbe realmente accaduto nel gennaio del 2019 quando era morto il marito della donna. Una morte non accidentale e che non sarebbe sopraggiunta per cause naturali. La morte del marito della 36enne per cause naturali nel 2019: i sospetti Emergerebbe a distanza di un anno la verità su cosa accaduto oltre un anno fa a S.R.M, riporta SkyTg24, un pizzaiolo di 40 anni molto conosciuto in quel di Termini Imerese che era stato trovato morto in causa per quelle che sembravano essere “cause naturali”. Una morte che fin da subito aveva insospettito ma che, tuttavia, era stata archiviata. A distanza di un anno però sembra ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) La verità sarebbe emersache la donna avrebbe deciso denunciare l’ex amante per stalking: questa la miccia che ha fatto scattare nell’uomo la volontà di recarsi dagli inquirenti per raccontare cosa sarebbe realmente accaduto nel gennaio del 2019 quando era morto ildella donna. Una morte non accidentale e che non sarebbe sopraggiunta per cause naturali. La morte deldella 36enne per cause naturali nel 2019: i sospetti Emergerebbe a distanza di un anno la verità su cosa accaduto oltre un anno fa a S.R.M, riporta SkyTg24, un pizzaiolo di 40molto conosciuto in quel di Termini Imerese che era stato trovato morto in causa per quelle che sembravano essere “cause naturali”. Una morte che fin da subito aveva insospettito ma che, tuttavia, era stata archiviata. A distanza di un anno però sembra ...

