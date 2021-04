Avvelena il marito per stare con l’amante, arrestata dopo due anni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Donna arrestata a Termini Imerese per la morte del marito. Lo ha Avvelenato per stare con l’amante. TERMINI IMERESE (PALERMO) – Una donna è stata arrestata a Termini Imerese per la morte del marito. Il fermo della responsabile di questo omicidio è avvenuto a distanza di due anni dalla scomparsa. In un primo momento, infatti, si era parlato di un decesso per cause naturali. Ma l’amante di lei ha raccontato tutto ai carabinieri e da qui la decisione di riesumare il cadavere ed effettuare tutti gli accertamenti del caso. I medici avrebbero trovato dei riscontri al racconto e, per questo, si è deciso di riaprire il caso. La confessione A riaprire l’indagine è stata la confessione dell’ex amante di lei. In un primo momento, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Donnaa Termini Imerese per la morte del. Lo hato percon. TERMINI IMERESE (PALERMO) – Una donna è stataa Termini Imerese per la morte del. Il fermo della responsabile di questo omicidio è avvenuto a distanza di duedalla scomparsa. In un primo momento, infatti, si era parlato di un decesso per cause naturali. Madi lei ha raccontato tutto ai carabinieri e da qui la decisione di riesumare il cadavere ed effettuare tutti gli accertamenti del caso. I medici avrebbero trovato dei riscontri al racconto e, per questo, si è deciso di riaprire il caso. La confessione A riaprire l’indagine è stata la confessione dell’ex amante di lei. In un primo momento, ...

