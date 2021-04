Avvelena il marito col cianuro per stare con l' amante | 36enne arrestata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avvelena marito

La donna, non tollerando più la vita coniugale, aveva deciso di liberarsi delSebastiano Rosella Musico, pizzaiolo di 40 anni. A rivelare che non si era trattato di morte naturale è stato l'...Sarebbe stato avvelenato dalla moglie e non sarebbe morto per cause naturali Sebastiano Rosella Musico, 40 anni, deceduto nel gennaio del 2019 a Termini Imerese (Pa). A risolvere il giallo sono stati ...Il pizzaiolo di Termini Imerese Sebastiano Rosella Musico, 40 anni, era uno sportivo e godeva di ottima salute. Il decesso era avvenuto tra forti spasmi e dolori lancinanti.Facebook Shares I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Loredana Graziano, 35 anni, riten ...