Autotrasportatori vittime del Covid | gli alberi del Bosco della memoria li ricorderanno per sempre

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una poetessa e insegnante americana del 1800, Lucy Larcom, ha scritto che chi pianta un albero pianta una speranza e credo che mai come oggi ce ne sia bisogno". Con queste parole il presidente...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autotrasportatori vittime

Con queste parole il presidente della Fai (Federazioneitaliani) di Bergamo, ...promosso dall'Associazione dei Comuni virtuosi e dal Comune di Bergamo per ricordare ledel ...... ha aggiunto Giuseppe Cristinelli, ricordando che, 'nel lunghissimo elenco didel Covid - ... "il ruolo fondamentale svolto in questo annus horribilis dai tantissimiche hanno ...Investito da un muletto, muore sul colpo. Non ha avuto chance di sopravvivenza il camionista che nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile si trovava nella sede dell’azienda siderurgica Ferro Berica srl i ...Quando l’unione fa la forza anche l’emergenza nell’emergenza viene brillantemente superata. La schiera di angeli custodi di Alidaunia Foggia – ormai divenuta un’eccellenza assoluta nel campo dell’elis ...