Autismo | come comunicare senza parole | parla la “musicarterapeuta” Giulia Biancardi

di Rosina Musella Il 2 aprile si è celebrata la Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull'Autismo e in quell'occasione abbiamo intervistato Giulia Biancardi, musicarterapeuta presso il "Centro MaMu – Arte e Cura nella Globalità dei Linguaggi" di Napoli. La Biancardi inizia il suo percorso nel mondo della MusicArTerapia in maniera spontanea, quando da ragazza inizia a dare lezioni di piano. "Nei miei rapporti con gli allievi ha sempre preso il sopravvento l'aspetto della cura: prima ancora di affrontare gli aspetti tecnici della musica, mi prendevo cura della persona." Una propensione approfondita con lo studio accademico presso il Dams di Bologna e la conoscenza di Gino Stefani prima, e di Stefania Guerra Lisi poi, che le hanno aperto il mondo della Globalità dei Linguaggi – GdL, disciplina ...

