Aurora Ramazzotti, umiliata per una vecchia foto in costume, la reazione è epica – FOTO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Aurora Ramazzotti sbotta dopo l'ennesima critica sul suo conto. La giovane ragazza si è sfogata sul suo profilo Ig e la sue reazione è stata epica. Vediamo insieme cosa è accaduto Aurora Ramazzotti sbotta su Ig dopo le critiche sul suo contoAurora Ramazzotti è nuovamente al centro di una polemica. La figlia di Michelle Hunziker ha deciso di rispondere alle critiche e agli insulti (di cattivo gusto) che diversi hater stanno continuano a ripostare sui social. La giovane ragazza dopo aver fatto un video denuncia in cui chiedeva a tutte le ragazze di ribellarsi al catcalling, invece che essere sostenuta è stata duramente attaccata per via del suo abbigliamento e per via delle sue FOTO reputate osé da ...

_santacecilia : sempre detto che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono il male, ma voi non mi avete mai ascoltata oh - Luisemilton : @markchonkyboi Raccolta firme per processare la madre di aurora ramazzotti per crimini contro l'umanità - Canieuest96 : RT @fridayiminI0ve: aurora ramazzotti ogni volta che apre bocca esce fuori tutto il suo essere una ragazza ricca privilegiata e raccomandat… -