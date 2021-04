Aula Senato approva odg per cittadinanza italiana a Zaki (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'Aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra loro i Senatori di Fdi) e nessun contrario l'ordine del giorno che impegna il governo "ad avviare tempestivamente mediante le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'delhato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra loro iri di Fdi) e nessun contrario l'ordine del giorno che impegna il governo "ad avviare tempestivamente mediante le ...

Advertising

TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - Agenzia_Ansa : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio… - RaiNews : #Zaki L'aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti (tra loro i senatori di Fdi) e nessun contr… - notteblanca : RT @beabri: La presenza in aula di #LilianaSegre per la mozione sul conferimento della cittadinanza italiana a #PatrickZaki è un gesto fort… - ginugiola : RT @TgLa7: Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in… -