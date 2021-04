AstraZeneca | svenimento dopo l' annuncio per la direttrice dell' agenzia del farmaco danese

Advertising

Soppressatira : Danimarca, direttrice dell’Agenzia del farmaco annuncia lo stop di AstraZeneca e sviene. EMA aggiorna il bugiardino… - GiovyDean : Danimarca, funzionaria annuncia lo stop di #AstraZeneca e sviene. EMA aggiorna il bugiardino: 'rari casi di svenime… - Mariano_tweet : @Agenzia_Ansa Per l'Aifa nessun nesso di causalità tra i casi di svenimento e la pronuncia del none del vaccino #AstraZeneca -

L'Agenzia del farmaco ha confermato che Erichsen è in buone condizioni e si è ripresa poco dopo lo, ma è stata portata per accertamenti in ospedale.... per le quali preoccuparsi e rivolgersi subito al proprio medico, sono sensazione dio ... in maniera comunque molto rara, in alcune persone che hanno ricevuto nel mondo i vaccini...Era sul palco quando si è accasciata a terra tra lo stupore e la paura dei presenti: il primo a soccorrerla è stato il capo dell'Istituto superiore della sanità, Soren Brostrom. Tanja Erichsen, dirett ...Dalla regione spiegano che: Si riaprono oggi, mercoledì 14 aprile, le prenotazioni del vaccino AstraZeneca, per la la fascia d’età che riguarda gli over 70, ovvero le persone nate dal 1941 al 1951. Al ...