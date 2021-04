AstraZeneca, media: “In Danimarca stop definitivo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) AstraZeneca, in Danimarca è stata fermata definitivamente la somministrazione del vaccino anti Covid sviluppato dall’azienda per i timori legati ai suoi effetti collaterali. Lo ha riferito l’emittente ‘Tv 2’, citando fonti anonime. Secondo la tv locale, la decisione provocherà ritardi di poche settimane nella campagna di vaccinazione danese. La decisione arriva nel giorno in cui la Germania ha stabilito che i cittadini tedeschi di età inferiore ai 60 anni cui è stata somministrata una prima dose di vaccino AstraZeneca faranno il richiamo con un altro vaccino. A deciderlo sono stati i ministri della Salute federale e dei 16 stati tedeschi, che hanno scelto di far completare la vaccinazione a quella fascia di popolazione con Moderna o Pfizer Biontech. “La soluzione ideata offre una buona protezione”, ha commentato il deputato bavarese ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021), inè stata fermata definitivamente la somministrazione del vaccino anti Covid sviluppato dall’azienda per i timori legati ai suoi effetti collaterali. Lo ha riferito l’emittente ‘Tv 2’, citando fonti anonime. Secondo la tv locale, la decisione provocherà ritardi di poche settimane nella campagna di vaccinazione danese. La decisione arriva nel giorno in cui la Germania ha stabilito che i cittadini tedeschi di età inferiore ai 60 anni cui è stata somministrata una prima dose di vaccinofaranno il richiamo con un altro vaccino. A deciderlo sono stati i ministri della Salute federale e dei 16 stati tedeschi, che hanno scelto di far completare la vaccinazione a quella fascia di popolazione con Moderna o Pfizer Biontech. “La soluzione ideata offre una buona protezione”, ha commentato il deputato bavarese ...

