AstraZeneca, la Danimarca annuncia l'abbandono definitivo del vaccino anglo-svedese (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Danimarca ha preso ufficialmente la decisione di abbandonare il vaccino AstraZeneca, durante l'annuncio in diretta TV Tanja Erichsen, la direttrice dell'agenzia del farmaco danese, sviene. Getty Images / Buda MendesLa Danimarca ha abbandonato il vaccino anti-Covid AstraZeneca, e l'annuncio è stato sicuramente molto bizzarro. Tanja Erichsen direttrice dell'agenzia del farmaco danese, stava parlando in diretta tv sull'emittente pubblica danese TV2 durante la conferenza stampa quando è svenuta. Soren Brostrom, capo dell'Istituto superiore della sanità è intervenuto in suo soccorso e l'Agenzia ha dato notizia che la direttrice è stata portata al pronto soccorso ma sta bene. La Danimarca aveva già sospeso la somministrazione del farmaco a marzo.

