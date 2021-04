AstraZeneca, in Lombardia 15% di rifiuti del vaccino: “Trend in crescita costante” (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Lombardia la percentuale di persone che rifiutano il vaccino AstraZeneca è arrivato al 15 per cento. La percentuale è stata riferita dal direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, intervenendo in Commissione Sanità. “Fino ad oggi il 15% della popolazione che si è recata ai nostri centri vaccinali ha rifiutato” il vaccino anti-Covid di “AstraZeneca, ma abbiamo la sensazione che si tratti di una percentuale in crescita“, ha sottolineato Pavesi, che ha ribadito poi quali sono le conseguenze: chi decide di rifiutare, finisce in fondo alla lista. Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca, ha spiegato il dg del Welfare, è “un tema difficile, un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Inla percentuale di persone che rifiutano ilè arrivato al 15 per cento. La percentuale è stata riferita dal direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, intervenendo in Commissione Sanità. “Fino ad oggi il 15% della popolazione che si è recata ai nostri centri vaccinali ha rifiutato” ilanti-Covid di “, ma abbiamo la sensazione che si tratti di una percentuale in“, ha sottolineato Pavesi, che ha ribadito poi quali sono le conseguenze: chi decide di rifiutare, finisce in fondo alla lista. Quello del rifiuto del, ha spiegato il dg del Welfare, è “un tema difficile, un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello ...

shiningjasmin : ?@robersperanza? ?@FontanaPres? ?@zaiapresidente? Il 15% dei Lombardi non ha voglia di rischiare di crepare.… - Virus1979C : Vaccini anti Covid in Lombardia, il dg Pavesi: 'Il rifiuto di #AstraZeneca diventa importante: il 15% non lo ha vol… - infoitinterno : 'Parecchia gente' in Lombardia sta rifiutando di vaccinarsi con AstraZeneca - infoitinterno : Coronavirus, in Lombardia il 15% degli over 70 rifiuta il vaccino AstraZeneca - CarrettaNiccolo : Grazie alle domande che ho fatto scopriamo che ci sono segnali preoccupanti su #AstraZeneca anche in Lombardia con… -