AstraZeneca | allarme Lombardia | “Vaccino rifiutato dal 15%”

(Di mercoledì 14 aprile 2021), si apre il caso delle dosi rifiutate ine il dato sul diniego delanti covid – ora al 15% fra chi si è recato nei centri vaccinali – sembra essere in crescita. A spiegarlo è il direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, intervenendo in Commissione Sanità. “Fino ad oggi – ha detto – il 15% della popolazione che si è recata ai nostri centri vaccinali ha” ilanti coronavirus di “, ma abbiamo la sensazione che si tratti di una percentuale in crescita”. Quello del rifiuto del, spiega Pavesi, è “un tema difficile, un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare”. Del resto, aggiunge, “ho ricevuto ...

Il Dg tiene tuttavia a sottolineare che "bisogna ribadire alla gente che ci sono milioni di europei che si sono vaccinati cone questo non ha provocato alcun tipo di rebound. E' un ...Leggi ancheLombardia: "Vaccino rifiutato dal 15%", in Germania seconda dose con vaccino diverso per under 60 La decisione arriva nel giorno in cui la Germania ha ...Una gran parte della popolazione della Lombardia ha paura di AstraZeneca e sempre più persone lo stanno rifiutando.Il 14 di aprile è l’ultima giornata di inoculazioni senza prenotazione presso le tende del Qatar a Potenza con il vaccino anti Covid AstraZeneca ... delle dosi in Europa e attese dall’Asp, nessun ...