Assenza di Tina Cipollari | per Amedeo Venza il Motivo È Serio

LadyCarotene_ : Pretendo di avere notizie di Tina. La sua assenza è insostenibile #uominiedonne - Ms_MartyReid : RT @flgiusti: Maria basta approfittarsi dell’assenza di Tina per make Nicola & Gemma happen again. Basta #uominiedonne - flgiusti : Maria basta approfittarsi dell’assenza di Tina per make Nicola & Gemma happen again. Basta #uominiedonne - lapazzalunatica : RT @amoiltrash: Io ho bisogno che qualcuno risolvi il mistero dell'assenza di Tina #uominiedonne - VittorioMastro8 : RT @amoiltrash: Io ho bisogno che qualcuno risolvi il mistero dell'assenza di Tina #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Assenza Tina

Per quanto riguarda la prolungatadidallo show al momento non vi sono conferme e l'opinionista ha preferito non confermare le voci in circolazione (secondo le quali sarebbe risultata ...Mistero sull'dida U&D "Se avesse avuto dignità, avrebbe fatto scelte diverse, come quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius", ha fatto saperenella ...Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corre buon sangue e durante la partecipazione della dama torinese al dating show la famosa opinionista vamp si è più volte scagliata contro di lei pubblicamente.Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne: fan preoccupati per la bionda opinionista che resta in silenzio. Cosa le è successo. Screenshot da video. Cos’è successo a Tina ...