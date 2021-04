Assegno unico, ecco gli importi mensili per le famiglie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Assegno unico universale, è pronto il grande esordio a luglio dopo la conferma ufficiale dello scorso 6 aprile. ecco a quanto ammonterà la cifra mensile Tutto pronto in Italia per la staffetta tra i vecchi assegni familiari e il nuovo Assegno unico universale. Quest’ultimo, approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta ufficiale la scorsa settimana, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 aprile 2021)universale, è pronto il grande esordio a luglio dopo la conferma ufficiale dello scorso 6 aprile.a quanto ammonterà la cifra mensile Tutto pronto in Italia per la staffetta tra i vecchi assegni familiari e il nuovouniversale. Quest’ultimo, approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta ufficiale la scorsa settimana, L'articolo proviene da Consumatore.com.

elenabonetti : Se un’azienda oggi deve assumere una donna o un uomo, potrebbe considerare più costoso scegliere una donna, dovendo… - ItaliaViva : La ministra @elenabonetti : «Investire nel lavoro femminile è una priorità» - NSapple777 : RT @SkyTG24: Assegno unico per i figli, ecco quali potrebbero essere gli importi in base all’Isee - SkyTG24 : Assegno unico per i figli, ecco quali potrebbero essere gli importi in base all’Isee - statodelsud : L’assegno unico per i figli è legge: ok dal Senato quasi unanime con 227 sì -