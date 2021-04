Assalto a Capitol Hill, il momento in cui un uomo piazza delle bombe vicino al Congresso Usa: è ricercato dall’Fbi – Video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un Video diffuso dalla Federal Bureau of Investigation mostra un uomo con pantaloni neri, scarpe da ginnastica e felpa bianca mentre piazza delle bombe, poi inesplose, vicino al Congresso degli Usa a Washington la sera prima dell’Assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. L’Fbi, tuttora, dà la caccia a quest’uomo e ha offerto una ricompensa di 100mila dollari per qualsiasi informazione utile per arrestarlo. Gli investigatori sospettano che l’attentatore abbia piazzato le bombe per creare un diversivo e così da tenere la polizia occupata mentre partiva l’Assalto al Congresso di Capitol Hill. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Undiffuso dalla Federal Bureau of Investigation mostra uncon pantaloni neri, scarpe da ginnastica e felpa bianca mentre, poi inesplose,aldegli Usa a Washington la sera prima dell’al Campidoglio del 6 gennaio scorso. L’Fbi, tuttora, dà la caccia a quest’e ha offerto una ricompensa di 100mila dollari per qualsiasi informazione utile per arrestarlo. Gli investigatori sospettano che l’attentatore abbiato leper creare un diversivo e così da tenere la polizia occupata mentre partiva l’aldi. L'articolo proviene da Il Fatto ...

