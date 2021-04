Asl Bari: oltre quattordicimila vaccinazioni in due giorni "Aperta da oggi la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini senza fragilità alla doppia annualità dei nati nel 1944 e 1945" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: oltre 14mila vaccinazioni nelle ultime 48 ore: corre spedita la campagna vaccinale della ASL Bari che entro il 30 aprile concluderà in anticipo le somministrazioni in favore dei soggetti della fascia di età compresa fra i 70 e i 79 anni. Data la aumentata capacità vaccinale delle sedi ASL, i cittadini di 70 – 79 anni non fragili che risultano prenotati dal 3 maggio in poi hanno la possibilità di anticipare la vaccinazione sempre nella stessa sede nella settimana compresa fra il 19 e il 25 aprile. E’ sufficiente visionare la data anticipata nuova attraverso gli stessi canali della adesione: Farmacup, portale della Regione Puglia (https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/) e numero verde regionale (800.71.39.31). La macchina organizzativa ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl14milanelle ultime 48 ore: corre spedita la campagna vaccinale della ASLche entro il 30 aprile concluderà in anticipo le somministrazioni in favore dei soggetti della fascia di età compresa fra i 70 e i 79 anni. Data la aumentata capacità vaccinale delle sedi ASL, idi 70 – 79 anni non fragili che risultano prenotati dal 3 maggio in poi hanno la possibilità di anticipare lasempre nella stessa sede nella settimana compresa fra il 19 e il 25 aprile. E’ sufficiente visionare la data anticipata nuova attraverso gli stessi canali della adesione: Farmacup, portale della Regione Puglia (https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/) e numero verde regionale (800.71.39.31). La macchina organizzativa ...

Advertising

NoiNotizie : Asl #Bari: oltre quattordicimila vaccinazioni in due giorni - NoiNotizie : Asl #Bari: quattordicimila vaccinazioni in due giorni - Borderline_24 : #Covid, Asl Bari anticipa i vaccini per i 70enni: 'Dal 19 al 25 aprile, verificate le nuove date'… - SanteramoLivei1 : slVaccini anti-Covid, Asl Bari: «Oltre 14mila somministrazioni nelle ultime 48 ore» - ruvesi_it : Vaccini, oltre 14mila somministrazioni nelle ultime 48 ore: corre spedita la campagna vaccinale della ASL Bari -