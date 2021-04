Asia a Morgan | “Facciamo una pazzia! Torniamo insieme”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ieri notte,Argento eerano su Clubhouse, la nuova app per sistemi operativi iOS dove è possibile avviare chat vocali e parteciparvi come ascoltatori. Prese le redini di “speaker” all’interno del social,si sono lasciati andare e hanno parlato della loro storia d’amore, delle motivazioni che hanno portato alla sua conclusione e della loro gioventù. “Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci”, ha scherzato. Maha risposto: “Occhio che poi i giornali scrivono tutto”. Poi ha spiegato il perché della rottura, 15 anni fa: “perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice“. Ma...

Argento durante un ritrovo su Clubhouse ha rivelato delle indiscrezioni piccanti sul noto attore Sylvester Stallone La Argento era in collegamento con l'ex maritoper una diretta su ...Scherzando su Clubhouse in una stanza non a caso chiamata Royal Couple (e William e Kate muti),Argento hanno ricordato i bei tempi andati non escludendo un ritorno di fiamma . "Perché ...Scherzando su Clubhouse in una stanza non a caso chiamata Royal Couple (e William e Kate muti), Morgan e Asia Argento hanno ricordato i bei tempi andati non escludendo un ritorno di fiamma. "Perché ci ...Ieri notte, Asia Argento e Morgan erano su Clubhouse, la nuova app per sistemi operativi iOS dove è possibile avviare chat vocali e parteciparvi come ascoltatori. Prese le redini di “speaker” ...