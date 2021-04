Ascolti TV | Martedì 13 aprile 2021. Leonardo chiude senza botto (21.3%), Champions 15.9%. In calo Brignano (5.8%) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Leonardo Nella serata di ieri, Martedì 13 aprile 2021, su Rai1 il finale di Leonardo ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro di Champions League PSG vs Bayern Monaco ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei, con Enrico Brignano, ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Déjà Vu – ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021)Nella serata di ieri,13, su Rai1 il finale diha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro diLeague PSG vs Bayern Monaco ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei, con Enrico, ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Déjà Vu – ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 13 aprile 2021: Champions League, Leonardo, Brignano, dati Auditel e Share - infoitcultura : Ascolti TV martedì 13 aprile 2021: Leonardo quarta puntata - alllsocial : Ma veramente siete costretti a fare scherzi pilotati del cazzo per fare 2 ascolti ? Almeno ditelo !!! Io martedì è… - tv_ascolti : RT @RadiocorriereTv: E anche #Michelangelo (@pierspollon) si presenta al cospetto di #Leonardo! Martedì #13aprile in prima serata su @RaiU… - tv_ascolti : RT @cheTVfa: ?? L'ultima puntata di #CanzoneSegreta andrà in onda martedì 20 aprile al posto di #Montalbano (@davidemaggio) -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì Leonardo fiction Rai, la seconda stagione si farà? Prime indiscrezioni Oggi martedì 13 aprile ci sarà la quarta ed ultima puntata . Finalmente si scoprirà chi ha ucciso ... Tuttavia, gli ascolti sono stati buoni , nonostante il calo finale della terza puntata. Quest'ultima ...

Amici Serale: Conti scappa da Maria De Filippi. Rai1 piazza Montalbano ... probabilmente anticipata al martedì della stessa settimana o posticipata a giorno futuro. C'è ... Da sempre la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è riuscita a dominare gli ascolti televisivi ...

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco Corriere della Sera Oggi13 aprile ci sarà la quarta ed ultima puntata . Finalmente si scoprirà chi ha ucciso ... Tuttavia, glisono stati buoni , nonostante il calo finale della terza puntata. Quest'ultima ...... probabilmente anticipata aldella stessa settimana o posticipata a giorno futuro. C'è ... Da sempre la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è riuscita a dominare glitelevisivi ...