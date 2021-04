Ascolti tv | Floris sfiora 1 | 2 milioni Giordano al 5 | 54 E Bianca Berlinguer

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Floris

Affaritaliani.it

tv,sfiora 1,2 milioni. Giordano al 5,54. E Bianca Berlinguer.. Di Martedì di Giovannivince la sfida deglitv tra i talk show con 1.192.000 spettatori e uno share del 5.tv, Bianca Berlinguer batte Giovanni. Mario Giordano al 5,3% Cartabianca di Bianca Berlinguer vince la sfida dei talk show in prime time martedì 13 aprile 2021. Il programma di Rai3 (...Ascolti tv: Bruno Vespa sfiora il 12,5%, Lilli Gruber vicina all'8%. Psg-Bayern Monaco in scia a Leonardo. Le Iene Show davanti a Brignano. I dati Auditel ...(Liberoquotidiano.it) In questo senso, era un uomo assolutamente normale" L'intervista di Giovanni Floris ad Antonio Caprarica - Puntata del 13/4/2021. 13.04.2021. Vi proponiamo l'ascolto ...