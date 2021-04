Artigiani, entro domenica i rendiconti 2020 per la Cig. In Campania coinvolte 4mila aziende e 12mila lavoratori (Di mercoledì 14 aprile 2021) aziende, consulenti e centri servizi del settore artigianale, entro domenica 18 aprile, devono rendicontare le assenze dei lavoratori relative al 2020, affinchè si possa procedere al pagamento delle prestazioni CIG non ancora erogate, da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato e degli Enti Bilaterali Regionali. In paricolare in Campania da parte dell’E.B.A.C. FSBA sottolinea che il termine è inderogabile, in quanto il Fondo lunedì 19 aprile provvederà a fare l’elenco delle domande rendicontate e richiederà al Ministero del Lavoro una parte dei fondi che sono già disponibili. Appena ricevute le relative somme, queste saranno immediatamente erogate. Il provvedimento chiude la CIG 2020, che ha riguardato 750mila lavoratori messi in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021), consulenti e centri servizi del settore artigianale,18 aprile, devono rendicontare le assenze deirelative al, affinchè si possa procedere al pagamento delle prestazioni CIG non ancora erogate, da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato e degli Enti Bilaterali Regionali. In paricolare inda parte dell’E.B.A.C. FSBA sottolinea che il termine è inderogabile, in quanto il Fondo lunedì 19 aprile provvederà a fare l’elenco delle domande rendicontate e richiederà al Ministero del Lavoro una parte dei fondi che sono già disponibili. Appena ricevute le relative somme, queste saranno immediatamente erogate. Il provvedimento chiude la CIG, che ha riguardato 750milamessi in ...

Advertising

PerugiaToday : Microimprese e artigiani, 5mila euro di prestito dalla Regione per arginare la crisi: le domande - Cirunz : @m_artigiani @Il_Paradroide A me spaventa un po' questa cosa che vedo ultimamente che se una serie non mostra scopo… - FricoMannaro : Lavorare a contatto con il pubblico è stressante, soprattutto se son artigiani che si credono dio. Vorrei tirar te… - Brundisiumnet : Mostra dell’Artigianato fasanese: entro il 30 Aprile le richieste per la partecipazione degli artigiani -… -