Arrivano le riaperture per ristoranti, palestre, cinema e teatri: ecco le date e le regioni scelte da Draghi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo questo lungo mese in zona rossa, sembra che Maggio sarà il mese del ritorno alla normalità. Forse. Rimangono le mascherine e le solite misure anticovid, ma entro giugno tutte le attività chiuse dovrebbero finalmente riaprire. Questo è il piano del governo, ma sappiamo ormai che tutto questo dipenderà dalla diffusione del virus e dalle vaccinazioni. Domani i ministri Speranza e Gelmini incontreranno i presidenti delle regioni, pronti a presentare le linee guida per pianificare le varie aperture. La data stabilita per la riapertura definitiva è questa: 2 giugno. Da tempo il governo ha individuato le attività da riaprire in base alla priorità: ristoranti, cinema, teatri e palestre. Tra le varie idee sul tavolo c’è quella di iniziare da tutte le attività che possono essere svolte ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo questo lungo mese in zona rossa, sembra che Maggio sarà il mese del ritorno alla normalità. Forse. Rimangono le mascherine e le solite misure anticovid, ma entro giugno tutte le attività chiuse dovrebbero finalmente riaprire. Questo è il piano del governo, ma sappiamo ormai che tutto questo dipenderà dalla diffusione del virus e dalle vaccinazioni. Domani i ministri Speranza e Gelmini incontreranno i presidenti delle, pronti a presentare le linee guida per pianificare le varie aperture. La data stabilita per la riapertura definitiva è questa: 2 giugno. Da tempo il governo ha individuato le attività da riaprire in base alla priorità:. Tra le varie idee sul tavolo c’è quella di iniziare da tutte le attività che possono essere svolte ...

Advertising

mauriziodallap : Come sburocratizzi, ecco che arrivano 250 milioni di mascherine non a norma e le vaccinazioni di massa agli 'altri'… - fainformazione : Si parla di riaperture, ma dai medici arrivano raccomandazioni alla prudenza Il legittimo desiderio di riaprire, a… - fainfosalute : Si parla di riaperture, ma dai medici arrivano raccomandazioni alla prudenza Il legittimo desiderio di riaprire, a… - LucaErma : Arrivano le gentili concessioni del #governo sulle #riaperture. Grazie. #Bar #ristoranti - NazzarenoMi : Non vi siete stufati di essere presi per il culo ? Non vedete che da più di 1 anno per tenervi buoni vi mandano ava… -