Arriva in Italia la nuova saga editoriale di Star Wars (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo scorso gennaio Star Wars aveva finalmente svelato un progetto inedito su cui per molto tempo aveva tenuto il più stretto riserbo: si tratta di The High Republic, una serie di pubblicazioni che espandono l’universo narrativo nato nei film e che negli ultimi anni si sta espandendo anche con nuove serie come The Mandalorian. Ora questi volumi arriveranno anche in Italia col titolo de L’alta repubblica: a partire dal 22 aprile, infatti, Panini Comics porterà in in libreria, fumetteria e negli store online i primi volumi di questa nuova espansione che si concentra appunto sull’epoca d’oro della Repubblica, un periodo finora mai raccontato: 200 anni prima degli eventi raccontati ne La minaccia fantasma, infatti, la Galassia vive un periodo di pace ed espansione, mentre a garantirne l’ordine e la sicurezza sono i nobili e ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo scorso gennaioaveva finalmente svelato un progetto inedito su cui per molto tempo aveva tenuto il più stretto riserbo: si tratta di The High Republic, una serie di pubblicazioni che espandono l’universo narrativo nato nei film e che negli ultimi anni si sta espandendo anche con nuove serie come The Mandalorian. Ora questi volumi arriveranno anche incol titolo de L’alta repubblica: a partire dal 22 aprile, infatti, Panini Comics porterà in in libreria, fumetteria e negli store online i primi volumi di questaespansione che si concentra appunto sull’epoca d’oro della Repubblica, un periodo finora mai raccontato: 200 anni prima degli eventi raccontati ne La minaccia fantasma, infatti, la Galassia vive un periodo di pace ed espansione, mentre a garantirne l’ordine e la sicurezza sono i nobili e ...

Advertising

WeAreTennisITA : ?? Arriva un nuovo torneo in Italia: si giocherà un ATP 250 a PARMA La settimana dal 22 al 29 maggio, quella libera… - HuffPostItalia : Arriva il vaccino J&J in Italia, mentre gli Usa ne chiedono lo stop - teatrolafenice : ?? 'L'histoire du soldat' di Stravinsky arriva venerdì 16 aprile sul nostro YouTube in diretta per le scuole d'Itali… - mecca_salvatore : RT @dukana2: Hanno distrutto la #sanità...rubato...fatto affari con mafiosi ??e gli hanno dato il #vitalizio! Mentre l’#Italia è allo stremo… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: IL FATTO IN EDICOLA #15APRILE Nel giorno in cui la Danimarca decreta lo stop definitivo ad AstraZeneca, l’Italia semb… -