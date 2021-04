Arriva il 16 aprile il nuovo album “Nostralgia” dei Coma_Cose (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano. «Ci fa ridere essere paragonati ad Al Bano e Romina Power: magari avere una carriera longeva come la loro e anche i successi in Russia; non è un peso per noi questo paragone, perché quando ti esponi è giusto tutto quello che Arriva, e se questo fa simpatia alla gente a noi fa piacere che sia così». Lo ha sostenuto Fausto ‘Lama’ Zanardelli dei Coma Cose alla presentazione del nuovo album “Nostralgia” in arrivo il 16 aprile. «Il titolo racchiude il concetto dell’album: la nostra nostalgia – ha osservato California, l’altra metà della band – Il disco racconta le nostre storie prima che ci conoscessimo, la vita ci è stata negata in quest’ultimo anno, come a tutti: siamo andati a scavare indietro nel tempo con gli occhi del presente, un disco un po’ diverso che si discosta dal ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano. «Ci fa ridere essere paragonati ad Al Bano e Romina Power: magari avere una carriera longeva come la loro e anche i successi in Russia; non è un peso per noi questo paragone, perché quando ti esponi è giusto tutto quello che, e se questo fa simpatia alla gente a noi fa piacere che sia così». Lo ha sostenuto Fausto ‘Lama’ Zanardelli dei Coma Cose alla presentazione del” in arrivo il 16. «Il titolo racchiude il concetto dell’: la nostra nostalgia – ha osservato California, l’altra metà della band – Il disco racconta le nostre storie prima che ci conoscessimo, la vita ci è stata negata in quest’ultimo anno, come a tutti: siamo andati a scavare indietro nel tempo con gli occhi del presente, un disco un po’ diverso che si discosta dal ...

