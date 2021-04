ArcelorMittal conferma il licenziamento del dipendente dopo post sui social. Sindacati annunciano lo sciopero (Di mercoledì 14 aprile 2021) dipendente licenziato per post su Facebook, ArcelorMittal conferma il provvedimento. I Sindacati annunciano lo sciopero per il 23 aprile. Continua a tenere banco il caso del dipendente di ArcelorMittal licenziato per un post sui social. Un caso così delicato e surreale che ha fatto in poco tempo il giro della rete spingendo politici, Sindacati e personaggi del mondo dello spettacolo a prendere posizione. ArcelorMittal, dipendente licenziato dopo post su Facebook Il licenziamento è avvenuto per un post social con il quale il dipendente aveva ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021)licenziato persu Facebook,il provvedimento. Iloper il 23 aprile. Continua a tenere banco il caso deldilicenziato per unsui. Un caso così delicato e surreale che ha fatto in poco tempo il giro della rete spingendo politici,e personaggi del mondo dello spettacolo a prendere posizione.licenziatosu Facebook Ilè avvenuto per uncon il quale ilaveva ...

