Arcelor Mittal perfeziona l’accordo con Invitalia Lo comunica l' azienda

Riccardo Cristello, dipendente(ex Ilva) è stato licenziato dalla direzione aziendale perché aveva pubblicato un post su Facebook, col quale invitava a seguire la fiction televisiva '...Nella giornata di ieri gli uffici del Ministero del Lavoro, a quanto si apprende da fonti del Ministero, hanno avuto colloqui informali con i vertici disollecitandoli a riconsiderare la posizione adottata nei confronti dell'operario dello stabilimento di Taranto licenziato. E si è svolto questa mattina a Taranto lo sciopero proclamato ...Quest’oggi Invitalia ha sottoscritto l’aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in Amministrazione Straordinaria. La sottoscrizione del capit ...Come annunciato alla Camera dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di Am InvestCo Italy, la società affittuaria ...