App Immuni diventa passaporto vaccinale? Il governo ci sta pensando

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’applicazione, introdotta l’anno scorso dalcon l’obiettivo di meglio tracciare gli infetti covid, potrebbe “trasformarsi” in. App? Le ultimeE’ questa l’idea che sta serpeggiando ai piani alti di Palazzo Chigi, e che è stata lanciata nella giornata di ieri da Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, che intervenendo durante l’audizione presso la Commissione Trasporti della Camera, ha spiegato: “L’appnon ha avuto un grande successo di pubblico, ma potrebbe – nell’ottica futura di un– avere un’utilità. È il motivo per cui la stiamo mantenendo e aggiornando, ...

Advertising

immuni_app : ?? Con l’ultima versione dell'App Immuni è possibile segnalare direttamente la propria positività a #covid19 ?? Se h… - FrancescoLollo1 : Il fallimento di #Immuni è sotto gli occhi di tutti ma #Draghi continua a buttare soldi per l'inutile app voluta da… - puntotweet : L’app Immuni diventarà passaporto vaccinale? - - Stefy0039 : @chetempochefa @robersperanza Ma la app immuni che fine ha fatto?? Soldi buttati?? - Mario92389569 : RT @Dania: Ho rimosso l’app Immuni dal telefono. Però è stato bello crederci. -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni

Mi arriva un SMS, incomprensibile, in cui mi danno un codice del mio tampone (ma senza nessuna indicazione sull'esito) e con l'invito a usare al'. L'? Ma esiste ancora? Meno male ...11 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Carrozzini FONTE Notizie RelazionateTracciamento Apps iOS Android: è arrivato il supporto agli smartphone Huawei con HMS 54 02 ...Riportiamo di seguito la trascrizione del passaggio in cui si parla del possibile futuro di Immuni. L’app Immuni non ha avuto un grande successo di pubblico, ora lo possiamo anche dire, ma potrebbe, ...Il Ministro Colao riporta in auge l'app Immuni: «è stato un insuccesso ma avrà un'utilità futura, potrebbe essere il nostro passaporto vaccinale».