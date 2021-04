Apex Legends: un nuovo personaggio in arrivo con la Season 9? (Di mercoledì 14 aprile 2021) In un teaser trailer di Apex Legends si intravede la sagoma di un misterioso personaggio, nuovi annunci per la Season 9 in arrivo? Respawn potrebbe aver appena anticipato il prossimo personaggio giocabile di Apex Legends, che arriverà sul battle royale nel corso della Season 9. Nel nuovo trailer che celebra Apex Legends che supera i 100 milioni di giocatori, potete intravedere il contorno oscuro di una forma sconosciuta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Apex Legends: ecco il teaser trailer in cui si intravede il presunto personaggio in arrivo per la ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 aprile 2021) In un teaser trailer disi intravede la sagoma di un misterioso, nuovi annunci per la9 in? Respawn potrebbe aver appena anticipato il prossimogiocabile di, che arriverà sul battle royale nel corso della9. Neltrailer che celebrache supera i 100 milioni di giocatori, potete intravedere il contorno oscuro di una forma sconosciuta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ecco il teaser trailer in cui si intravede il presuntoinper la ...

