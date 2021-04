Anticorpi monoclonali | attivo da domani il centro al “Frangipane”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSaràdailm.A.b.s per la somministrazione dimonocolonali ai soggetti covid positivi presso il P.O. “” di Ariano Irpino. L’uso degliè autorizzato,infatti, su richiesta del Medico di medicina generale, dell’Usca o di Pronto Soccorso, in soggetti covid positivi, non ospedalizzati, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza. Il medico dovrà caricare la richiesta del paziente eleggibile sulla piattaforma Sinfonia, già attiva per i pazienti covid positivi a domicilio. Al soggetto, considerato idoneo al trattamento secondo i criteri stabiliti dall’AIFA, verrà garantito dall’Asl il trasporto protetto presso ilm.A.b.s. per il ricevere il ...