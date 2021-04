Anticipazioni- Tutte le registrazioni che avverranno nei prossimi giorni

Leggi su quellochetuttivoglionosapere

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In questo articolo potrete scoprirele date delle prossimedei programmi di Canale 5 Come il pubblico sa bene, molti programmi vengono registrati alcuniprima della messa in onda, ed ecco tutti gli appuntamenti delle prossime. Amici Il talent di Maria de Filippi è uno dei programmi Mediaset che viene registrato precedentemente alla messa in onda del sabato sera.Vi anticipiamo che sarà registrato domani 15 aprile e giovedì 22. Uomini e Donne Il dating show che ci tiene incollati tutti i pomeriggi alla tv spesso viene registrato nel fine settimana.Anche in questo caso la nuova puntata di Uomini e Donne verrà registrata sabato 17 ...