Annuncia il blocco totale di Astrazeneca e sviene in diretta tv (Di mercoledì 14 aprile 2021) La direttrice dell’Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha Annunciato lo stop della Danimarca all’utilizzo del vaccino Astrazeneca. A riportare la notizia è stata la Bbc, che racconta come Tanja Erichsen stava parlando in diretta tv quando e si è accasciata improvvisamente sul pavimento. La direttrice è stata subito soccorsa dal capo dell’Istituto superiore della sanità, Soren Brostrom. Sull’account Twitter dell’Agenzia si legge che la direttrice ora sta bene ma è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) La direttrice dell’Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale hato lo stop della Danimarca all’utilizzo del vaccino. A riportare la notizia è stata la Bbc, che racconta come Tanja Erichsen stava parlando intv quando e si è accasciata improvvisamente sul pavimento. La direttrice è stata subito soccorsa dal capo dell’Istituto superiore della sanità, Soren Brostrom. Sull’account Twitter dell’Agenzia si legge che la direttrice ora sta bene ma è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

