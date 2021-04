Animal Crossing compie 20 anni e continua ad essere un successo incredibile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra ieri, quando abbiamo visto per la prima volta le immagini di un curioso e colorato videogioco, che mostrava piccoli personaggi interagire con gli Animali. Stiamo parlando dei primi anni 2000 e di Nintendo 64, una console in cui è apparso il titolo chiamato D?butsu no Mori, che divenne Animal Forest, o Forest of Animals e che è stato tradotto nel resto del pianeta come Animal Crossing che è approdato poi su Nintendo GameCube. Da quel primo capitolo, oggi 14 aprile 2021 si festeggiano i 20 anni del franchise. La serie ha portato un mondo in continua evoluzione, permettendoci di interagire maggiormente con i vicini, aggiungendo sempre più elementi per variare il gameplay e renderlo più divertente. Negli ultimi capitoli della serie, siamo stati ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra ieri, quando abbiamo visto per la prima volta le immagini di un curioso e colorato videogioco, che mostrava piccoli personaggi interagire con glii. Stiamo parlando dei primi2000 e di Nintendo 64, una console in cui è apparso il titolo chiamato D?butsu no Mori, che divenneForest, o Forest ofs e che è stato tradotto nel resto del pianeta comeche è approdato poi su Nintendo GameCube. Da quel primo capitolo, oggi 14 aprile 2021 si festeggiano i 20del franchise. La serie ha portato un mondo inevoluzione, permettendoci di interagire maggiormente con i vicini, aggiungendo sempre più elementi per variare il gameplay e renderlo più divertente. Negli ultimi capitoli della serie, siamo stati ...

