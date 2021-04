Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò | “Mi ha svelato perché ha finto quelle storie”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In una recente intervista con Giada De Miceli,ha parlato della sua storia d’amore connata sotto i riflettori del GF Vip 5. Molte persone hanno messo in dubbio il loro legame reputando la loro solo una strategia per restare il più a lungo possibile nella casa più spiata d’Italia. Tuttavia, i due ragazzi stanno facendo ricredere tutti proseguendo la loro relazione noncuranti delle dicerie popolari. Nel corso di un’intervista, infatti, il figlio di Walter hadi aver parlato molto con la sua compagna del suo passato. In tale occasione, la ragazza gli ha spiegato nel dettaglio i motivi che l’hanno spinta ad inventarefinte. Le parole disul passato di...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

SoloDonna

A spifferare tutto èPubblicato il 14 - 04 - 2021 alle ore 09:38. Ultima modifica il 14 - 04 - 2021 alle ore 09:42 /Una bella coppia quella die Rosalinda Cannavò. I due, conosciutisi al GF Vip 5, non fanno altro che far parlare di sé e del loro fortissimo amore. Inizialmente partito come un triangolo (con Dayane Mello) i due ...Andrea Zenga in diretta su Non Succederà Più ha parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò e della loro storia appena nata; in particolare l’ex gieffino si è concentrato sul passato della sua ...La storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due vanno d'amore e d ...