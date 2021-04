Andrea Zenga parla del passato di Rosalinda Cannavò | ecco cosa ha rivelato

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ormai fanno coppia fissa da qualche mese; l’attrice siciliana ha lasciato il suo storico fidanzato Giuliano Condorelli per il figlio di Waltere oggi sono più felici che mai., in un’intervista di Radio Radio hato deldella sua dolce metà, dichiarando di non aver subìto l’influenza...

Una bella coppia quella die Rosalinda Cannavò. I due, conosciutisi al GF Vip 5, non fanno altro che far parlare di sé e del loro fortissimo amore. Inizialmente partito come un triangolo (con Dayane Mello) i due ...L'ex gieffino sul passato della sua fidanzata, da Giuliano alle relazioni fake create con la Ares. Non solo la risposta a Dayane Mello ,ospite di Giada Di Micieli nel programma Non Succederà Più di Radio Radio ha anche parlato del passato della sua compagna. L'ex gieffino ha detto di aver discusso con Rosalinda di quello ...Andrea Zenga in diretta su Non Succederà Più ha parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò e della loro storia appena nata; in particolare l’ex gieffino si è concentrato sul passato della sua ...La storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due vanno d'amore e d ...